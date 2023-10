Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) am Donnerstagvormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Der Alphabet C (ex Google)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 116,68 EUR.

Das Papier von Alphabet C (ex Google) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 116,68 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet C (ex Google)-Aktie bis auf 116,64 EUR ein. Bei 117,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.703 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 134,74 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,48 Prozent Plus fehlen der Alphabet C (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 80,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet C (ex Google)-Aktie 44,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet C (ex Google) am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alphabet C (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,06 Prozent gesteigert.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet C (ex Google) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,73 USD je Alphabet C (ex Google)-Aktie.

