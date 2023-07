Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) legt am Donnerstagvormittag zu

So bewegt sich Alphabet C (ex Google)

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet C (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,5 Prozent auf 117,32 EUR.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:15 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 117,32 EUR. In der Spitze legte die Alphabet C (ex Google)-Aktie bis auf 117,98 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,48 EUR. Bisher wurden via BMN 1.911 Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 121,48 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie liegt somit 3,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 80,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Abschläge von 31,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,00 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet C (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alphabet C (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet C (ex Google) einen Umsatz von 68.011,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet C (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Alphabet C (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

