Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) mit herben Abschlägen am Mittag

Alphabet C (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet C (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 5,7 Prozent auf 144,29 USD ab.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 5,7 Prozent auf 144,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet C (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 111.217 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2024 auf bis zu 155,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet C (ex Google)-Aktie 7,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,86 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie 38,42 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 155,00 USD.

Alphabet C (ex Google) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet C (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Am 04.02.2025 wird Alphabet C (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

