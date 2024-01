Alphabet C (ex Google) Aktie News: Anleger setzen Alphabet C (ex Google) am Mittwochnachmittag unter Druck

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet C (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 144,29 USD.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 144,29 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet C (ex Google)-Aktie ging bis auf 142,73 USD. Mit einem Wert von 145,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 11.565.573 Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 155,20 USD. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet C (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 7,56 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie liegt somit 62,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 155,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet C (ex Google) am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet C (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet C (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet C (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,71 USD je Aktie in den Alphabet C (ex Google)-Büchern.

