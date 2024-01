Alphabet C (ex Google) Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochvormittag aus Alphabet C (ex Google)

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet C (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,0 Prozent auf 133,94 EUR ab.

Um 09:21 Uhr ging es für die Alphabet C (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 133,94 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 132,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,20 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 41.130 Alphabet C (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Der derzeitige Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie liegt somit 6,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 155,00 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet C (ex Google) am 25.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.092,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet C (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Alphabet C (ex Google).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet C (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: "Magnificent Seven" trugen 2023 fast zwei Drittel zum Wachstum des S&P 500 bei - Diversifikation noch gegeben?

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie, Alphabet-Aktie & Co. im Fokus: So viele Stellen wollen die Tech-Giganten 2024 streichen

NVIDIA-Aktie eilt von Rekord zu Rekord und dominiert NASDAQ 100 weiter