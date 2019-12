Alphabet-Chef Page tritt zurück - Google-Chef Pichai übernimmt

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Unternehmensgründer Larry Page tritt als Vorstandschef beim US-Internetriesen Alphabet (Alphabet A (ex Google)) zurück. Zum Nachfolger wurde Sundar Pichai ernannt, der bislang die Tochter Google (Alphabet C (ex Google)) führt. Das teilte der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Mountain View mit. Pichai wird demnach künftig sowohl als Vorstandschef von Alphabet als auch von Google agieren.

Zudem gab der US-Online-Gigant bekannt, dass sich auch Mitgründer Sergey Brin aus dem Management zurückziehen wird. Page und Brin sollen jedoch ihre Posten im Verwaltungsrat behalten, der dem Vorstand übergeordnet ist. Die Personalwechsel erfolgen mit sofortiger Wirkung. Anleger nahmen die News gelassen auf, am Aktienmarkt gab es nachbörslich zunächst kaum eine Reaktion./hbr/DP/fba