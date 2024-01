Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Mittag

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 139,65 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 01:58 Uhr bei 139,65 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 140,36 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,78 USD ab. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,63 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 18.733.017 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 142,68 USD erreichte der Titel am 27.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 64,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,14 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

