Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 139,65 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 01:58 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 139,65 USD. Bei 140,36 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,78 USD nach. Mit einem Wert von 139,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.733.017 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 142,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2023). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,23 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

