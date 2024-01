Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 139,65 USD.

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 01:58 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 139,65 USD. Bei 140,36 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,78 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 139,63 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.733.017 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,68 USD an. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 84,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 76.693,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.092,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

