Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 90,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.182 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,05 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,40 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 132,13 USD.

Am 26.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

