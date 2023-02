Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 90,71 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 90,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.898 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

