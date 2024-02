Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 141,66 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 141,66 USD nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 105.619 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 30.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Mit Abgaben von 37,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86.310,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 04.02.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Hot Stocks heute: Sell the fact bei MSF und Google - Apple unter Druck: der iPhone-Absatz soll zweitstellig fallen!?

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schließt im Minus