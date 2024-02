Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,4 Prozent auf 142,12 USD.

Um 16:07 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 142,12 USD zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 143,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 10.090.547 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,21 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,58 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 37,67 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

