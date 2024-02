Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag gesucht

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 131,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,74 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 130,98 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.299 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 142,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 7,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 36,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 86.310,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.092,00 USD umgesetzt worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 6,76 USD im Jahr 2024 aus.

