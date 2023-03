Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag seitwärts

Im XETRA-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 85,14 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 85,32 EUR zu. Bei 84,89 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,10 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 18.148 Aktien.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,77 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 6,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.048,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

