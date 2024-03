Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 137,96 USD nach.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 137,96 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 137,62 USD. Bei 138,46 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.225.246 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 153,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 89,42 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,18 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 86.310,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

