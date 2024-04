Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 154,74 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 154,74 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,68 USD an. Bei 150,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.318.402 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.04.2024 auf bis zu 155,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,61 Prozent. Am 01.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86.310,00 USD im Vergleich zu 76.048,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Aktie aus.

