Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 155,76 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 155,76 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 156,03 USD an. Mit einem Wert von 153,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.245.775 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 24,77 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,22 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 5,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,662 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 04.02.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,17 USD, nach 1,66 USD im Vorjahresvergleich. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

IonQ, D-Wave & Co.: Diese Kennzahl ist vor dem Investment in Quantencomputing-Aktien entscheidend

Alphabet A (ex Google)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Microsoft-Aktie verliert: Neuer KI-Assistent für industrielle Anwendungen