Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 107,19 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 10.871 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 122,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

