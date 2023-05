Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 107,13 USD ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 106,82 USD. Bei 106,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.335.276 Aktien.

Bei 122,84 USD erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 12,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 28,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,75 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.787,00 USD umgesetzt, gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,35 USD je Aktie aus.

