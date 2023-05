Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 17:34 Uhr 1,8 Prozent auf 105,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,92 USD. Bisher wurden via London 75.976 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,00 USD markierte der Titel am 11.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 89,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2022). Mit einem Kursverlust von 18,81 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,35 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Netflix, Amazon & Co.: Welcher Streamingdienst ist am beliebtesten?

NASDAQ-Titel Rivian: Das plant Tesla-Rivale Rivian für die Zukunft

Google-Mutter Alphabet schlägt Erwartungen und kündigt Aktienrückkauf an: Alphabet-Aktie im Minus