Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 163,95 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 164,39 USD an. Mit einem Wert von 164,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 902.702 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,70 USD. Dieser Kurs wurde am 27.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 103,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,74 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,300 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,43 USD je Aktie.

