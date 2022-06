Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie notierte um 01.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 2.128,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.134,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2.134,50 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 289 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.702,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von 21,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1.906,00 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 11,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.335,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 133,48 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

