Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 132,05 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 132,05 USD. Zuletzt wechselten 11.583 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 133,74 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit Abgaben von 36,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,66 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

