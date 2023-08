Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 1.077,82 CHF zu.

Um 13:03 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1.077,82 CHF nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.882 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,65 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?