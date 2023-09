Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 136,53 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 136,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.056 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2023 bei 137,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Mit Abgaben von 38,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,63 USD an.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.604,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

