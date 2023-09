Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) behauptet sich am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 125,68 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:19 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 125,68 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 126,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 125,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 126,68 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.009 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 126,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Bei 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,66 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

