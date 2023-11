Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 123,80 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:04 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 123,80 USD. Zuletzt wechselten 32.802 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 141,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,07 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla, NVIDIA, Apple & Co: Magnificent Seven-Aktien lassen NASDAQ in Korrektur rutschen - Sollten Anleger jetzt besorgt sein?

Google-Imperium: Diese Tochterfirmen gehören zu dem Suchmaschinen-Riesen

Kritik an NASDAQ-Titel Amazon & Co.: IT-Sparte Schwarz Digits des Lidl-Mutterkonzerns prangert US-Anbieter für mangelnden Datenschutz an