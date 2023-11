Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 125,43 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 125,43 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 125,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,00 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.962.220 Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD an. Mit einem Zuwachs von 12,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 33,56 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 01.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

