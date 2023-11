Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Mittwochvormittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 123,87 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:20 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 123,87 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.612 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD an. 14,01 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Abschläge von 32,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

