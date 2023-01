Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 83,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.573 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

