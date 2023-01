Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 84,17 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 84,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,80 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.280 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,71 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

