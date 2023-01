Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag gesucht

Um 09:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 83,09 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 83,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.946 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,51 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 2,54 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,43 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

