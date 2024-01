Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 139,60 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 12:04 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 139,60 USD an der Tafel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 11.081 Stück.

Am 27.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,68 USD an. Mit einem Zuwachs von 2,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 64,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 150,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie zum Handelsende leichter: Google schließt in Streit um Nutzerdaten offenbar Vergleich

VanEck-Analysten: So könnte ein Trump-Wahlsieg den Bitcoin nach oben katapultieren

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen