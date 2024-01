Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Vormittag

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 126,98 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,1 Prozent auf 126,98 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,00 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 126,90 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.379 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,70 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2023. 5,29 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 59,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 150,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

