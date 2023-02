Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) springt am Mittag hoch

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:22 Uhr 5,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 95,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 34.890 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. 29,63 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,21 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 132,13 USD.

Am 26.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Neuartige Chatbots wie ChatGPT & Co.: Droht Google sein Monopol am Suchmaschinenmarkt zu verlieren?

PayPal-Aktie an der NASDAQ wechselt ins Minus: Auch PayPal will Beschäftigtenzahl reduzieren

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar