Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Bullenmodus

Um 04:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,6 Prozent auf 97,48 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 98,00 EUR. Bei 94,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.378 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. 27,86 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 22,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,13 USD.

Am 26.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

