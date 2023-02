Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Vormittag an

Um 09:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 94,09 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.845 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 30,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,77 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,95 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,13 USD aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 69.092,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.118,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

