Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 142,10 USD.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 142,10 USD zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.897 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,78 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Mit Abgaben von 37,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86.310,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

