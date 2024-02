Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Freitagnachmittag

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 137,96 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,3 Prozent auf 137,96 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 136,50 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19.959.706 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 153,78 USD markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,47 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2023 (88,58 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,80 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 24,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,76 USD je Aktie belaufen.

