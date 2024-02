Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 130,74 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 130,74 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 131,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,40 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 16.563 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 142,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,92 Prozent auf 86.310,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,77 USD fest.

Redaktion finanzen.net

