Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Mittag zu

Um 12:01 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,82 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.587 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Abschläge von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,63 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 76.048,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

