Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Nachmittag zu

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 04:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 85,05 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 85,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.266 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,77 EUR am 10.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.048,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 75.325,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im vierten Quartal 2022 zum Depot der Commerzbank

Reliance Industries-Geschäftsführer Mukesh Ambani: So wurde der Unternehmer zu einem der reichsten Menschen der Welt

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt