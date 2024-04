Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 152,97 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 152,97 USD nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,15 USD nach. Bei 153,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.654.830 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 155,68 USD. Dieser Kurs wurde am 01.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 33,24 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 156,13 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

