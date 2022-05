Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 2.183,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2.145,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.187,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.066 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 19,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 1.801,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2021). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 21,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.335,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 24,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 133,39 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

