Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,5 Prozent auf 2.183,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.176,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2.187,00 EUR. Bisher wurden heute 236 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,22 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.05.2021 auf bis zu 1.801,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 24,62 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68.011,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 55.314,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 133,39 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

