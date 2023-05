Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag ohne große Veränderung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 107,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.792 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2022 markierte das Papier bei 122,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 28,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,35 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

