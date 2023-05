Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Um 09:21 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,48 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 97,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.372 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 120,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 19,10 Prozent Luft nach oben. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,14 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

