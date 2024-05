Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 165,14 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 165,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 165,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 164,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.031.941 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 27.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 174,70 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 103,97 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 58,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,300 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,75 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

