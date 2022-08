Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Abschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 02.08.2022 12:22:00 Uhr um 1,9 Prozent auf 110,76 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 110,70 EUR. Bei 111,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.080 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 18,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 16,22 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,24 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

QUALCOMM-Aktie fällt dennoch: Gewinn von QUALCOMM springt hoch

Alphabet-Aktie mit Gewinnen: Google-Mutter wächst - Gewinn geht zurück